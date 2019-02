Prawicowy publicysta uderza w TVP. „Na Sądzie Ostatecznym też będziecie się zasłaniać TVN-em?”

Swoje stanowisko w sprawie działań TVP Piotr Zaremba zamieścił na własnym profilu na Facebooku. Do wypowiedzenia się na ten temat skłonił go tekst Łukasza Warzechy, nawołującego do dyskusji o telewizji publicznej. Według Zaremby na żadną rozmowę w tym temacie nie ma szans, dopóki PiS nie traci przewagi w sondażach. On sam jednak zamierza uporczywie zwracać uwagę na nieprawidłowości w TVP.

„Olszewski tyle was obchodzi co zeszłoroczny śnieg”

„W jaki sposób Wiadomości TVP w materiale o śmierci Jana Olszewskiego zdołały pomieścić atak na długą listę wrogów? Były premier w swoim ostatnim publicznym wystąpieniu apelował o narodowe pojednanie. Naprawdę to dobry moment na porachunki?” – pytał. Zwrócił też uwagę, że okoliczność śmierci polityka wykorzystano też do zemsty pracowników TVP na naczelnym „Rzeczpospolitej”.

„Więc zemsta, mała i obrzydliwa, akurat przy okazji wypowiedzi o śmierci ważnej dla Polaków postaci. Naprawdę myślicie, że Olszewski by chciał takiego uczczenia jego pamięci? Zresztą ten materiał zmienił się niepostrzeżenie w płomienną obronę telewizyjnych Wiadomości. Olszewski, 4 czerwca, was tyle obchodzi co zeszłoroczny śnieg” – pisał dalej.

Zaremba przypomniał, że pytał niedawno osoby z TVP, jaki zawód wykonują. Teraz, jak dodał, czas na pytanie, „jakimi są ludźmi?”. „I proszę mi nie opowiadać, że TVN to, a »Wyborcza« tamto. Na Sądzie Ostatecznym też będziecie się zasłaniać TVN-em?” – zakończył swój wpis na Facebooku.