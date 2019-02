Spotkanie prezydenta Dudy i wiceprezydenta USA. „Ameryka zawsze będzie z narodem polskim”

W środę po południu para prezydencka powitała w Pałacu Królewskim wiceprezydenta USA z małżonką. Doszło też do prywatnego spotkania całej czwórki oraz rozmowy „w cztery oczy” prezydenta Polski i wiceprezydenta USA. Do rozmów usiadły także delegacje z obu krajów pod przewodnictwem Pence'a i Dudy.

Kwadrans po godzinie 16 politycy mieli krótkie wystąpienia przed Pałacem Prezydenckim. – Pan prezydent powiedział, że żołnierze USA przebywający w Polsce mają bardzo wysoką ocenę warunków, w jakich tutaj przebywają – przekazał Andrzej Duda. Dodał, że tematami rozmów, oprócz obronności postrzeganej przez pryzmat wojska, było także bezpieczeństwo gazowe i cyberbezpieczeństwo. – To rok szczególny. Rok stulecia relacji dyplomatycznych pomiędzy Polską a USA – dodawał.

Mike Pence mówił z kolei, że relacje między Polską i USA są dziś lepsze niż kiedykolwiek. Zapewnił, że Stany są zainteresowane także bezpieczeństwem gospodarczym i chciałyby wspierać tworzenie innych źródeł energii w Polsce – na przykład energii jądrowej. Zapewniał, ze największe niebezpieczeństwo leży w tym momencie "na wschodzie" i nie do zauważenia tego fakty nie potrzeba „wykładów NATO”.

Wizyta wiceprezydenta USA w bazie lotnictwa

Wcześniej w 1. Bazie Lotnictwa Transportowego Prezydent Duda z Małżonką oraz Wiceprezydent Pence z Małżonką spotkali się z polskimi i amerykańskimi żołnierzami. Doszło również do uroczystego podpisania umowy na sprzedaż Polsce systemu HIMARS.

– Ogromnie się cieszę, że wizyta wiceprezydenta Stanów Zjednoczonych wraz z delegacją w Polsce rozpoczyna się od ważnego i symbolicznego wydarzenia, od podpisania porozumienia otwierającego dla Polski Zachód systemów artyleryjskich HIMARS, systemu amerykańskiego, który w ogromnym stopniu doprowadzi nie tylko do zwiększenia potencjału obronnego Polski, potencjału bojowego polskiej armii, przyczyni się do wzmocnienia bezpieczeństwa naszej części Europy jako wschodniej flanki NATO – mówił prezydent Duda.

– Jesteśmy z wami. Stoimy z wami. Stany Zjednoczone Ameryki stoją ramię w ramię z Polską, jako częścią najbardziej udanego w historii świata przymierza wojskowego i zawsze tak będzie. Stany Zjednoczone zawsze będą przedkładały dobro USA na pierwszym miejscu, ale to nie oznacza, że Ameryka będzie samodzielnie działała. Ameryka zawsze będzie z narodem polskim (tłumaczenie symultaniczne TVP Info) – zapewniał Mike Pence.

– Stoimy razem broniąc naszego przymierza i wszystkiego co nam bliskie i drogie. Każdy naród ma swoją rolę do odegrania. Poważna obietnica, która mówi, że atak na jednego jest atakiem na wszystkich jest ważna, wymaga poświęcenia, inwestycji i przygotowania po to, żeby deklarację wspólnej obrony wypełnić - mówił Pence. - Ze względu na swoją historię Polacy rozumieją to bardzo dobrze. Właśnie dlatego, w pierwszym roku naszego urzędowania, Polska była jednym z czterech zaledwie krajów NATO, które wypełniły swoje zobowiązania, przeznaczając 2 proc. PKB na obronę. Panie prezydencie, macie za to nasz podziw i podziękowanie [tłumaczenie symultaniczne TVP Info] – dodawał wiceprezydent USA.