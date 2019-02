Milion złotych za jedynkę na liście wyborczej? Razem potwierdza, Wiosna dementuje

Według pojawiających się w polskich mediach informacji, po raz pierwszy podanych przez Witolda Głowackiego z „Polski The Times”, przedstawicielom Partii Razem zaoferowano następujące warunki: milion złotych i zrezygnowanie z szyldu „Razem” oraz kandydatury Adriana Zandberga w zamian za „jedynkę” na listach wyborczych partii Wiosna w najbliższych wyborach do Parlamentu Europejskiego. Takie doniesienia w rozmowie z polsatnews.pl potwierdziła rzeczniczka Razem Dorota Olko.

Do propozycji Wiosny odniósł się wspomniany w tej umowie Adrian Zandberg. Stwierdził, że jego partia nie może traktować takich ofert poważnie i godzić się na wyznaczanie jej kandydatów. Dorota Olka, która nie potwierdziła Polsatowi, że „jedynką” z Razem miała być Agnieszka Dziemianowicz-Bąk, zgodziła się co do nazwiska Zandberga. Miało pojawić się w negocjacjach jako jedna z przeszkód do usunięcia.

Wszystkie te informacje zdementował jednak Jan Mróz z Wiosny. W rozmowie z polsatnews.pl przekonywał, że nie prowadzą rozmów koalicyjnych z żadną partią. – Całkowicie to dementujemy. Od A do Z – podkreślał. – Listy kandydatów będziemy ogłaszać wtedy, kiedy będą one skompletowane – odpowiedział, pytany konkretnie o Dziemianowicz-Bąk.

