Catherine Deneuve udzieliła rady Polakom: Zmieńcie rząd

Deneuve odpowiadała na pytania o terroryzm i imigrację w związku z tematem swojego najnowszego filmu. W „Pożegnaniu nocy” aktorka wcieliła się w rolę babci młodego Francuza, który przyłączył się do muzułmańskich terrorystów. W rozmowach z dziennikarzami Deneuve podkreślała, że politycy straszą wyborców terrorystami wywodzącymi się spośród emigrantów, podczas gdy wielu z nich to także „młodzi Francuzi, Niemcy czy Belgowie”.

Dziennikarze portalu Fakt24 zapytali Francuzkę, co sądzi o postawie polskich władz, które otwarcie wyrażają niechęć do wpuszczania imigrantów, zwłaszcza z rejonu ogarniętej wojną Syrii. – Moje przesłanie do Polaków jest proste. Zmieńcie rząd – rzuciła krótko aktorka. – Zawsze trzeba słuchać drugiego człowieka i starać się go zrozumieć. Nie oceniać i nie osądzać od razu. Najważniejsze, co mogę poradzić Polakom to tolerancja. Ze swojego doświadczenia wiem, że to przychodzi z czasem – dodała.

Cathrine Deneve

Urodzona w 1943 roku Deneuve bez wątpienia jest jedną z najbardziej rozpoznawalnych aktorek europejskich. Sławę przyniósł jej musical „Parasolki z Cherbourga” Jacquesa Demy z roku 1964. Szczególnie bliska polskim sercom stała się dzięki występowi we „Wstręcie” Romana Polańskiego (1965), gdzie wcieliła się w popadającą w obłęd Carol Ledoux. Dwukrotnie zagrała u Luisa Buñuela („Piękność dnia” z roku 1967 oraz „Tristana” z 1970). Na wyróżnienie przez Akademię Filmową musiała poczekać do roku 1993 – amerykańskie gremium nominowało ją do Oscara za rolę w „Indochinach” Régisa Wargniera. Jako że nie kryła swojej fascynacji kinem Larsa von Triera, w roku 2000 reżyser zaangażował ją do „Tańcząc w ciemnościach”. Przez ostatnie lata występowała między innymi w następujących produkcjach: „Z podniesionym czołem”, „Zupełnie Nowy Testament”, „Dwie kobiety”.