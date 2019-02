Mamy nową partię. Ruch Prawdziwa Europa – Europa Christi został wpisany do ewidencji

14 lutego 2019 roku Ruch Prawdziwa Europa - Europa Christi został wpisany do ewidencji partii politycznych. Ze względu na różne problemy proceduralne, proces rejestracyjny przeciągnął się do dwóch miesięcy. Prezes ugrupowania Mirosław Piotrowski podkreśla jednak, że opóźnienie doprowadziło do ciekawego zbiegu okoliczności. Dniem zarejestrowania partii okazał się dzień świętych Cyryla i Metodego, patronów Europy. Program nowej partii, która zamierza wystartować w wyborach do Parlamentu Europejskiego, opiera się na „chrześcijańskim myśleniu o Europie”.

Niektóre media i część komentatorów politycznych partię Piotrowskiego określa jako ruch w rzeczywistości utworzony sterowany przez najsłynniejszego polskiego redemptorystę. Sam o. Tadeusz Rydzyk zdecydowanie odciął się jednak od takich domysłów. – To, że wykłada w Wyższej Szkole Kultury Społecznej i Medialnej, spełnia posługę myślenia przez swe wystąpienia w Radiu Maryja i Telewizji Trwam. Wiem, że rodzina pana profesora jest katolicka, ma porządnych rodziców, jedna siostra jest karmelitanką klauzurową, druga urszulanką szarą. Ja pana profesora nie kanonizuję, ale dziękuję mu za to, co robi, i życzę mu dobrze - mówił na łamach „Naszego Dziennika” o. Rydzyk.

