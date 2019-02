„Amerykanie są gotowi. Walczyć do ostatniego Polaka”. To komentarz rosyjskiej ambasady

Choć warszawska dwudniowa konferencja poświęcona sprawom Bliskiego Wschodu dobiegła końca, jej efekty będziemy odczuwać jeszcze przez długi czas. Oczywistymi konsekwencjami tego wydarzenia, o których można mówić już teraz, jest polepszenie stosunków z USA i Izraelem, a pogorszenie z Iranem i Rosją.

O tym negatywnym skutku konferencji świadczą chociażby ostatnie tweety szefa MSZ Iranu i ambasady rosyjskiej w USA. Irański minister stwierdził, że zamach terrorystyczny ze środy 13 lutego wiąże się z konferencją w Polsce. Z kolei Rosjanie przemówienie wiceprezydenta USA Mike'a Pence'a skomentowali słowami: "Amerykanie są gotowi. Walczyć do ostatniego Polaka".

Pompeo i Czaputowicz podsumowali konferencję

Sekretarz stanu USA Mike Pompeo nazwał konferencję bliskowschodnią „historycznym wydarzeniem”. – Przy tym samym stole zasiedli przedstawiciele różnych krajów, żeby mówić o zagrożeniach, którym mają wspólnie stawić czoła. Widzieć przedstawicieli Izraela i krajów arabskich przy jednym stole to naprawdę wydarzenie – powiedział. – Uważamy, że na Iran powinny być nakładane dalsze sankcje. To wyeliminuje kleptokrację, która jest w Iranie. (…) Iran nie jest partnerem do rozmów, nie zgodził się na uczestnictwo w konferencji – podkreślił Pompeo. Dodał, że „celem konferencji była dyskusja o osiągnięciu pokoju na Bliskim Wschodzie, i to się udało”.

Jacek Czaputowicz zaznaczył z kolei, że zarówno przemówienie Mike'a Pence'a jak i dyskusja pokazały, że Stany Zjednoczone i Unia Europejska w podobny sposób postrzegają sytuację na Bliskim Wschodzie, w tym „negatywną rolę Iranu”. Szef MSZ wyraził nadzieję, że „konferencja zapoczątkuje proces, który być może nazwiemy procesem warszawskim”. – Spotkanie przedstawicieli państw arabskich i Izraela w Warszawie może być zapowiedzią nowego rozdziału w stosunkach na Bliskim Wschodzie; chcielibyśmy, żeby tak się stało, bo jest to warunek trwałego pokoju i bezpieczeństwa w regionie – powiedział polityk.