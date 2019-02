Prezydent i rzecznik PiS zapowiadają reakcje na słowa Netanjahu. Będzie uchwała ws. Holokaustu?

O wypowiedzi Benjamina Netanjahu poinformował mi.n. „The Jerusalem Post”. Z relacji tego dziennika wynika, że podczas czwartkowego spotkania z dziennikarzami w Muzeum Historii Żydów Polskich POLIN w Warszawie premier Izraela miał powiedzieć, iż „Polacy jako naród kolaborowali z nazistami podczas Holokaustu", mieli też pomagać w zabijaniu Żydów. Słowa polityka przytoczył również „Haaretz”. Słowa te spotkały się z reakcją m.in. prezydenta i rzeczniczki PiS.

„Jeśli wypowiedź Premiera Netanjahu brzmiała tak, jak podają media, gotów jestem udostępnić Rezydencję Prezydenta RP „Zameczek” w Wiśle na spotkanie Premierów Grupy Wyszehradzkiej (V4). Izrael nie jest w tej sytuacji dobrym miejscem by się spotykać, mimo wcześniejszych ustaleń” – pisał Andrzej Duda na Twitterze.

W Sejmie ma pojawić się także specjalna uchwała, będąca odpowiedzią na słowa premiera Izraela. „Na najbliższym posiedzeniu Sejmu PiS zaproponuje uchwałę ws. odpowiedzialności za holokaust wz. z niedopuszczalnymi wypowiedziami które miały miejsce podczas konferencji bliskowschodniej” – napisała na Twitterze Beata Mazurek.

Szczerski: Otrzymaliśmy oficjalne wyjaśnienia strony izraelskiej

Sekretarz stanu w Kancelarii Prezydenta RP Krzysztof Szczerski poinformował na Twitterze, że strona polska otrzymała „oficjalne wyjaśnienia” ws. „rzekomego cytatu słów premiera Izraela”. „Wygląda na to, ze artykuł w Jerusalem Post to przykład szkodliwej manipulacji dziennikarskiej; dobrze że zostało to wyjaśnione po naszych interwencjach” – napisał polityk i podziękował przedstawicielom Izraela.

