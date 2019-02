Paweł Kukiz zawiadomił ABW ws. partii Biedronia. Anaszewicz: Tonący ABW się chwyta

Lider ruchu Kukiz'15 domaga się prześwietlenia przez służby finansów Wiosny. Ma wątpliwości co do źródeł funduszy partii Roberta Biedronia. Do oskarżeń w programie "Kropka nad i" odniósł się Marcin Anaszewicz z Wiosny.

Wątpliwości co do finansowania Wiosny Roberta Biedronia od dawna zgłaszają dziennikarze Polskiego Radia 24. Informują, że faktura za wynajem Torwaru, gdzie miała miejsce konwencja partii, wystawiona była na Fundację Instytut Myśli Demokratycznej, założoną przed kilkoma laty przez Biedronia. Kukiz: W przestrzeni publicznej coraz więcej pojawia się pytań Były prezydent Słupska na zarzuty o naruszenie przepisów dotyczących darowizn dla partii politycznych już odpowiadał. Przekonywał, że wszystkie rozliczenia pokazane zostaną w sprawozdaniu finansowym partii. Paweł Kukiz z ruchu Kukiz'15 nie zamierza jednak czekać i już teraz złożył zawiadomienie do Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego. – W przestrzeni publicznej coraz więcej pojawia się pytań, czy jakieś ośrodki zagraniczne nie uczestniczą w finansowaniu tej formacji – mówił w rozmowie z Wirtualną Polską. Anaszewicz: Tonący ABW się chwyta Na te zarzuty po raz kolejny przedstawiciel Wiosny odpowiadał w czwartek 14 lutego na antenie TVN24 w „Kropce nad i”. Marcin Anaszewicz stwierdził, że Paweł Kukiz „tonie i chwyta się ABW”. – To jest polityk, który każdego tygodnia traci posłów i wchodzi w kolejne konflikty – komentował. – Wyjaśnialiśmy to już wielokrotnie, że wszystkie działania partii Wiosna – finansowane są zgodnie z ustawą o partiach politycznych – podkreślał. Czytaj także:

