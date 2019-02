USA. Trump wprowadzi stan wyjątkowy, by zbudować mur na granicy z Meksykiem

Prezydent Donald Trump podpisze ustawę finansową, która pozwoli mu wydać 1,3 mld dolarów na zabezpieczenie południowej granicy – budowę muru. To znacznie mniej niż 5,7 mld, których domagał się wcześniej na ten cel. Jest to jednak kompromis pomiędzy Republikanami i Demokratami, który ma zapobiec kolejnemu shutdownowi. Na początku tego roku w Stanach Zjednoczonych mieliśmy do czynienia z rekordowym 35-dniowym paraliżem państwowych placówek, spowodowanym właśnie niemożnością porozumienia się prezydenta z Kongresem w kwestiach finansowych.

Informację o osiągnięciu zgody w tej sprawie podał lider Partii Republikańskiej, senator Mitch McConnell. Po nim potwierdziła ją rzeczniczka Białego Domu, Sarah Huckabee Sanders. – Prezydent po raz kolejny dotrzyma obietnicy i zbuduje mur, by zabezpieczyć granicę i bezpieczeństwo naszego kraju. Podejmie decyzję, by zapobiec kryzysowi humanitarnemu na granicy – mówiła Sanders.

Trump znalazł też pomysł na zdobycie potrzebnych mu funduszy. Aby umożliwić sfinansowanie budowy muru, zamierza wprowadzić w Stanach Zjednoczonych stan wyjątkowy. Przewodnicząca Izby Reprezentantów Nancy Pelosi zapowiedziała, że Demokraci nie będą biernie przyglądać się rozwojowi wypadków. Stwierdziła, że wprowadzanie stanu wyjątkowego w takim celu byłoby niebezpiecznym precedensem.

