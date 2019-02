Polskie MSZ wezwało ambasador Izraela Annę Azari. Ma wyjaśnić słowa premiera Netanjahu

Jak podają izraelskie media, przebywający w Polsce premier Izraela Benjamin Netanjahu miał stwierdzić, iż „Polacy jako naród kolaborowali z nazistami podczas Holokaustu” i pomagali w zabijaniu Żydów. W odpowiedzi prezydent Duda stwierdził, że może odwołać planowane w Izraelu spotkanie, a rzeczniczka PiS Beata Mazurek zapowiedziała złożenie w Sejmie projektu uchwały ws. odpowiedzialności za Holokaust. Teraz dowiadujemy się o krokach podjętych przez polską dyplomację. Nasz MSZ wezwał do złożenia wyjaśnień Annę Azari – ambasador Izraela w Polsce.

O wypowiedzi Benjamina Netanjahu poinformował mi.n. „The Jerusalem Post”. Z relacji tego dziennika wynika, że podczas czwartkowego spotkania z dziennikarzami w Muzeum Historii Żydów Polskich POLIN w Warszawie premier Izraela miał powiedzieć, iż „Polacy jako naród kolaborowali z nazistami podczas Holokaustu”, mieli też pomagać w zabijaniu Żydów. Słowa polityka przytoczył również „Haaretz”.

Strona Izraelska wyjaśnia, ale słowami Szczerskiego

Sekretarz stanu w Kancelarii Prezydenta RP Krzysztof Szczerski poinformował na Twitterze, że strona polska otrzymała „oficjalne wyjaśnienia” ws. „rzekomego cytatu słów premiera Izraela”. „Wygląda na to, ze artykuł w Jerusalem Post to przykład szkodliwej manipulacji dziennikarskiej; dobrze że zostało to wyjaśnione po naszych interwencjach” – napisał polityk i podziękował przedstawicielom Izraela.

Czytaj także:

Dramat polskich przedsiębiorców w Iranie: Ich kontrakty przejmują Chińczycy i Niemcy