Kukiz'15 znalazł sojusznika w wyborach do PE. To włoski Ruch Pięciu Gwiazd

Współrządzący we Włoszech Ruch Pięciu Gwiazd przedstawił swoich zagranicznych sojuszników w kampanii wyborczej do Parlamentu Europejskiego. Będą to: Ruch Teraz z Finlandii, partia AKKEL z Grecji, partia Żywy Mur z Chorwacji oraz polski ruch Kukiz'15. Na prezentacji nowego sojuszu pojawili się Paweł Kukiz i Stanisław Tyszka.

Lider polskiego ugrupowania przemówił do dziennikarzy zgromadzonych na konferencji prasowej Ruchu Pięciu Gwiazd. Zwrócił uwagę na rozrastającą się biurokrację i państwowość. Oświadczył zebranym, że z Polski przed opodatkowaniem uciekło 2,5 mln osób. Rzucił też, że gdy słyszy o łamaniu demokracji w Polsce, to pyta: „jaka demokracja?”. Jego zdaniem na naszym kontynencie rządzi „neoarystokracja”, a on chce równych szans dla wszystkich.

Wspólne postulaty przedstawiane przez Ruch Pięciu Gwiazd i jego zagranicznych sojuszników to m.in. wzmocnienie demokracji bezpośredniej, sprzeciw wobec elit europejskich i zwiększanie niezależności państw członkowskich wobec Unii Europejskiej.

