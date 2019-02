Wpadka Biedronia na konwencji w Kielcach. Polityk mówił o „budowaniu kościołów”, szybko się poprawił

We wtorek w Kielcach odbyła się konwencja Wiosny. W czasie jej trwania przewodniczący partii zaprezentował główne postulaty ugrupowania. Na zorganizowanej konferencji prasowej doszło do wpadki. – To freudowska pomyłka – skomentował Biedroń swoje przejęzyczenie.

We wtorek 19 lutego 2019 roku w Kielcach odbyła się konwencja ugrupowania Roberta Biedronia. Lider Wiosny zaprezentował główne postulaty. – Potrzebujemy być w parlamencie, żeby rozdzielić państwo od Kościoła, zlikwidować smog, pozamykać kopalnie, które są nieopłacalne, uporządkować kwestie związane z równouprawnieniem kobiet i mężczyzn, wyrównywać szanse socjalne, budować żłobki i kościoły – powiedział Robert Biedroń do zgromadzonych osób. Jednak po chwili przewodniczący Wiosny zdał sobie sprawę ze swojego przejęzyczenia. – Taka freudowska pomyłka. Budować żłobki i przedszkola zamiast pomników i kościołów – dodał po chwili, wyjaśniając, co chciał powiedzieć. „Nasz program to m.in. 250 tys. miejsc w żłobkach. Państwo musi wspierać i asystować rodzinom. Pomagać, ale nie narzucać swojej woli” – poinformował polityk w mediach społecznościowych. Przedstawiciele partii Wiosna odwiedzili już Kraków, Katowice i Poznań. Dzisiaj liderzy partii dotarli do Lublina. Czytaj także:

