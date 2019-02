Marek Belka o Beacie Szydło: „Jak ktoś jest niemotą, to...”. Odpowiedziała Mazurek

Przypomnijmy, wśród „jedynek” Komitetu Politycznego PiS do Parlamentu Europejskiego są m.in. Anna Fotyga, Jacek Saryusz-Wolski, Adam Bielan, Witold Waszczykowski, Zdzisław Krasnodębski, Beata Szydło, Anna Zalewska oraz Joachim Brudziński. W majowych wyborach wystartują także m.in. Ryszard Czarnecki, Joanna Kopcińska, Beata Mazurek i Beata Kempa.

O starcie byłej premier Beaty Szydło do Parlamentu Europejskiego pytany był Marek Belka w rozmowie z portalem Gazeta.pl. – Beata Szydło to zdaje się, że ma problem z tym biciem się, bo jednak ta bitwa to się nie na posiedzeniu plenarnym odbywa, gdzie się odczytuje jakieś przygotowane wystąpienie, to też ważne ale nie tam się rodzą kompromisy, tylko rodzą się w kuluarach, może nawet gdzieś w restauracji, gdzie trzeba się jakimś languagem posługiwać, że się tak wyrażę, komunikować się trzeba i to najlepiej bez tłumacza – stwierdził. – Jak ktoś jest, że tak powiem niemota, to przepraszam ale tam jego użyteczność jest minimalna – dodał.

Słowa Belki skrytykowała na Twitterze Beata Mazurek. „Jeśli pan Belka ma matkę, żonę i córkę to z pewnością mogą być dumne z jego szacunku do kobiet. Prostactwo i kompleksy. W środowisku Platformy takie zachowania stają normą” – napisała.

Pod komentarzem rzeczniczki PiS pojawił się też wpis posłanki Krystyny Pawłowicz. „Takiego dżentelmena można się tylko bać..”. – stwierdziła.

