Wpadka Ryszarda Petru. Nie zgodził się z postulatem... własnej partii

Wszystko zaczęło się od niewinnego z pozoru pytania prowadzącego Popołudniową rozmowę z RMF FM Matcina Zaborskiego. Dziennikarz spytał Petru, czy po otrzymaniu i przyjęciu propozycji wejścia do rządu, oddałby mandat poselski. – A po co mam oddawać. To znaczy mógłbym oddać, ale... Wicepremier w rządzie, czy minister finansów, czy gospodarki, nie musi oddawać mandatu – tłumaczył Petru.

Prowadzący odpowiedział, że czyta... program partii Teraz! – Tam jest np. taki pomysł: „Rzeczywisty rozdział władzy wykonawczej od władzy ustawodawczej i sądowniczej (zakaz łączenia mandatu posła i senatora z funkcją w rządzie – red.) – wskazał Zaborski. Niewzruszony Petru odparł: „To wszyscy musieliby to robić” .