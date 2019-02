Nowoczesna dołączy do Koalicji Europejskiej? Jest decyzja

W piątek 22 lutego 2019 roku odbyło się spotkanie Zarządu Nowoczesnej. Po jego zakończeniu, na konferencji prasowej liderka ugrupowania Katarzyna Lubnauer ogłosiła decyzję dot. startu w wyborach do Parlamentu Europejskiego. – Dzisiaj na spotkaniu na zebraniu zarządu Nowoczesnej zadecydowaliśmy, że Nowoczesna będzie współtworzyć projekt Koalicji Europejskiej, koalicji sił prodemokratycznych, które chcą wspólnie wystartować do wyborów do PE, po to, żeby głos Polski w UE był szczególnie mocno słyszalny – powiedziała liderka Nowoczesnej.

Lubnauer poinformowała, że zarząd Nowoczesnej podjął tę decyzję jednomyślnie. Dodała, że nie zdecydowano dotychczas, kto będzie reprezentował ugrupowanie na liście w wyborach do PE. Katarzyna Lubnauer zadeklarowała, że decyzje te będą podejmowane w porozumieniu z koalicjantami.

Do Koalicji Europejskiej dołącza Teraz!

W poniedziałek 18 lutego 2019 roku przewodniczący zarządu Teraz! oświadczył, że partia przystąpiła do Koalicji Europejskiej. Ryszard Petru podkreślił, że wybory do Parlamentu Europejskiego będą bardzo ważne i „powinny pokazać siłę całej opozycji w kontrze do łamania Konstytucji i forsowanego przez polityków PiS « Polexitu»". „Nie zgadzamy się na to, aby Polska tkwiła na peryferiach Unii Europejskiej i pozostała na stałe w grupie państw drugiej prędkości” – dodał.

Kto jeszcze na listach Koalicji Europejskiej?

SLD dołączyło do Koalicji Europejskiej w sobotę 16 lutego, a w majowych wyborach do europarlamentu wystartują kandydaci tej partii. Koalicję współtworzą mniejsze i większe ugrupowania, w tym Platforma Obywatelska. Na listach do Parlamentu Europejskiego mają się pojawić m.in. między innymi: byli premierzy: Ewa Kopacz, Jerzy Buzek, Kazimierz Marcinkiewicz, Włodzimierz Cimoszewicz, Leszek Miller i Marek Belka, a także były szef MSZ Radosław Sikorski, a także między innymi wiceprzewodniczący PE Bogusław Liberadzki, wieloletni eurodeputowany SLD Janusz Zemke oraz wiceszef Sojuszu Marek Balt.

Rada Krajowa Partii Zieloni zdecydowała o starcie w wyborach do PE w ramach Koalicji Europejskiej. W niedzielę 17 lutego 2019 roku, Paweł Pomian przekazał za pośrednictwem Twittera, że „Rada Krajowa Zielonych podjęła decyzję, że wystartuje w szerokiej koalicji proeuropejskiej i stworzy wspólny koalicyjny front z ugrupowaniami, które wejdą w skład tej formacji, ponieważ łączą ją z nimi fundamentalne wartości proeuropejskiej i demokratyczne”. Podjęcie decyzji zostało poprzedzone porozumieniem, w którym zawarto m.in. postulaty takie jak obecność kandydatów Zielonych na listach w każdym okręgu wyborczym, przyjęcie formuły koalicyjnego komitetu wyborczego, którego Zieloni będą pełnoprawnym uczestnikiem oraz uwzględnienie nazwy partii w pełnej nazwie komitetu wyborczego.