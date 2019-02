Nowoczesna dołączy do Koalicji Europejskiej? Jest decyzja

W piątek 22 lutego 2019 roku odbyło się spotkanie zarządu Nowoczesnej. Po jego zakończeniu, na konferencji prasowej liderka ugrupowania Katarzyna Lubnauer ogłosiła decyzję dot. startu w wyborach do Parlamentu Europejskiego. – Dzisiaj na zebraniu zarządu Nowoczesnej zadecydowaliśmy, że Nowoczesna będzie współtworzyć projekt Koalicji Europejskiej, koalicji sił prodemokratycznych, które chcą wspólnie wystartować do wyborów do PE, po to, żeby głos Polski w UE był szczególnie mocno słyszalny – powiedziała liderka Nowoczesnej.

Lubnauer poinformowała, że zarząd Nowoczesnej podjął tę decyzję jednomyślnie. Dodała, że nie zdecydowano dotychczas, kto będzie reprezentował ugrupowanie na liście w wyborach do PE. Katarzyna Lubnauer zadeklarowała, że decyzje te będą podejmowane w porozumieniu z koalicjantami.

Kto jeszcze na listach Koalicji Europejskiej?

SLD dołączyło do Koalicji Europejskiej w sobotę 16 lutego, a w majowych wyborach do europarlamentu wystartują kandydaci tej partii. Koalicję współtworzą mniejsze i większe ugrupowania, w tym Platforma Obywatelska. Na listach do Parlamentu Europejskiego mają się pojawić m.in. między innymi: byli premierzy: Ewa Kopacz, Jerzy Buzek, Kazimierz Marcinkiewicz, Włodzimierz Cimoszewicz, Leszek Miller i Marek Belka, a także były szef MSZ Radosław Sikorski, a także między innymi wiceprzewodniczący PE Bogusław Liberadzki, wieloletni eurodeputowany SLD Janusz Zemke oraz wiceszef Sojuszu Marek Balt.

Rada Krajowa Partii Zieloni zdecydowała o starcie w wyborach do PE w ramach Koalicji Europejskiej. W niedzielę 17 lutego 2019 roku, Paweł Pomian przekazał za pośrednictwem Twittera, że „Rada Krajowa Zielonych podjęła decyzję, że wystartuje w szerokiej koalicji proeuropejskiej i stworzy wspólny koalicyjny front z ugrupowaniami, które wejdą w skład tej formacji, ponieważ łączą ją z nimi fundamentalne wartości proeuropejskiej i demokratyczne”. Podjęcie decyzji zostało poprzedzone porozumieniem, w którym zawarto m.in. postulaty takie jak obecność kandydatów Zielonych na listach w każdym okręgu wyborczym, przyjęcie formuły koalicyjnego komitetu wyborczego, którego Zieloni będą pełnoprawnym uczestnikiem oraz uwzględnienie nazwy partii w pełnej nazwie komitetu wyborczego.