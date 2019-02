Ciężarna prowadząca na konwencji PiS. To żona byłego kandydata na prezydenta

Jeszcze przed rozpoczęciem konwencji Kacper Płażyński zamieścił na Twitterze zdjęcie, na którym pozuje uśmiechnięty u boku równie rozpromienionej, ciężarnej żony i Rafała Bochenka, byłego rzecznika rządu. Chwilę później żona byłego kandydata PiS na prezydenta Gdańska, a zarazem działaczka tej partii i były członek gabinetu Beaty Szydło wystąpili w innych rolach – jako prowadzący konwencję partii w Warszawie.

W trakcie sobotniej konwencji PiS zaprezentował postulaty na nadchodzące wybory. Najważniejsze propozycje, o których mówił prezes partii Jarosław Kaczyński, to rozszerzenie programu 500+ i wsparcie dla emerytów oraz ulgi dla młodych. – Mamy nowy program. Program trudny. Pierwszy jego punkt to 500+ od pierwszego dziecka. Ważna sprawa – przywracanie równości, ale także wolności. Człowiek, który ma pusty portfel wolny nie jest. Uwzględniając realia, my te kieszenie wypełniamy – powiedział Jarosław Kaczyński.

Partia, poza zapowiedziami nowych postulatów, takich jak przywrócenie połączeń PKS i trzynasta emerytura, przedstawiła także terminy realizacji tych planów. Rozszerzenie programu 500 plus tak, by świadczenie otrzymywały także rodziny z jednym dzieckiem, planowane jest już od 1 lipca 2019 roku.

