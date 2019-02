Nie tylko dinozaury. Fala drwin z opozycji na konwencji PiS-u

– Zaczęliśmy to nasze spotkanie z pewnym opóźnieniem i jeśli nikt się w życiu nie spóźnił nigdy, to niech pierwszy rzuci kamieniem w tego dinozaura w naftalinie – powiedział na rozpoczęcie swojego wystąpienia Mateusz Morawiecki. Szef rządu nawiązał do niefortunnych wypowiedzi Ewy Kopacz.

Była premier na konwencji PO zwróciła się do PiS-u, mówiąc: „czuć od was naftaliną”. Kilka dni później polityk zaliczyła kolejną wpadkę, dzieląc się w programie „Fakt Opinie” teorią, że ludzie rzucali w dinozaury kamieniami. O dinozaurach mówił także Robert Biedroń, krytykując „jedynki” PiS-u w wyborach do PE, co spotkało się z falą krytyki.

Do dinozaurów nawiązał w trakcie sobotniej konwencji PiS nie tylko premier. Dinozaur pojawił się w kąciku dla najmłodszych. Maskotka miała dodatkowo planszę z napisem „Ja cię nie mogę” . To słynny, przypisywany Jarosławowi Kaczyńskiemu, cytat z taśm z udziałem prezesa PiS, publikowanych przez „Gazetę Wyborczą” . Powiedzenie zostało wykorzystane także jako hasło do wi-fi.

Jeszcze w trakcie konwencji PiS zaprezentował spot, w którym zebrano archiwalne wypowiedzi czołowych polityków Platformy Obywatelskiej przekonujących, że realizacja obietnic PiS-u jest niemożliwa.

Przypomniano też kompilację przygotowaną w trakcie kampanii samorządowej, w której polityczny oponenci jak mantrę powtarzają słowo „PiS” .

Morawiecki: Są w Polsce dwie partie

Opozycja zajęła sporo miejsca w przemówieniu premiera Morawieckiego. Szef rządu stwierdził, że „to dobrze” , że powstała Koalicja Europejska. – Bo to pokazuje, że są w Polsce dwie partie. Partia, która chce zmiany władzy i partia, która chce zmieniać Polskę na lepsze – zaznaczył. – Koalicja Europejska... Szkoda, że nie koalicja polska... – dywagował premier. – Ale może i dobrze, bo tutaj na sali siedzi Koalicja Polska. Bo wiemy, jaka powinna być kolejność: najpierw Koalicja Polska, później Koalicja Europejska. I taka będzie kolejność w majowych wyborach – stwierdził Morawiecki. Premier zaznaczył, że różnorodność wewnątrz Koalicji Europejskiej powoduje, że jej przedstawiciele mogą się w PE „rozpierzchnąć” między różne frakcje.

Konwencja PiS

W trakcie sobotniej konwencji PiS zaprezentował postulaty na nadchodzące wybory. Najważniejsze propozycje, o których mówił prezes partii Jarosław Kaczyński, to rozszerzenie programu 500+ i wsparcie dla emerytów oraz ulgi dla młodych. – Mamy nowy program. Program trudny. Pierwszy jego punkt to 500+ od pierwszego dziecka. Ważna sprawa – przywracanie równości, ale także wolności. Człowiek, który ma pusty portfel wolny nie jest. Uwzględniając realia, my te kieszenie wypełniamy – powiedział Jarosław Kaczyński.

Partia, poza zapowiedziami nowych postulatów, takich jak przywrócenie połączeń PKS i trzynasta emerytura, przedstawiła także terminy realizacji tych planów. Rozszerzenie programu 500 plus tak, by świadczenie otrzymywały także rodziny z jednym dzieckiem, planowane jest już od 1 lipca 2019 roku.