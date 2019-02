Wielka nieobecna Koalicji Europejskiej. Co z Barbarą Nowacką?

Rozpoczynając konferencję prasową, Grzegorz Schetyna podziękował przedstawicielom koalicyjnych ugrupowań – Katarzynie Lubnauer, Władysławowi Kosiniakowi-Kamyszowi, Włodzimierzowi Czarzastemu oraz Małgorzacie Tracz. Wyjaśnił też, dlaczego nie ma w tym gronie Barbary Nowackiej, która szła z PO do wyborów samorządowych.

– Barbara Nowacka tworzyła z nami Koalicję Obywatelską. Dziś formalnie nie jest z nami, ponieważ jej stowarzyszenie rejestruje się jako partia polityczna. Wierzę, że będziemy współpracować w tej i kolejnych kampaniach politycznych – mówił Grzegorz Schetyna, przedstawiając koalicjantów.

Lider PO podziękował także „patronom współpracy” , określając tym mianem byłych premierów i ministrów spraw zagranicznych, którzy w lutym podpisali deklarację powołania Koalicji Europejskiej.

Po co Koalicja Europejska?

Nie tworzymy Koalicji Europejskiej przeciw komuś, ale dla Polski. By wspólnie walczyć o większe środki dla naszego kraju, o czyste powietrze, zieloną energię – mówił Schetyna. – Powstaje największa w Polsce koalicja. To jest odpowiedź na głosy naszych rodaków. Robimy to dla Polski i dla Polaków. Chcemy, żeby Polska nie była państwem, które siedzi w oślej ławce. Wspólnie potrafimy zmieniać Polskę i Europę na lepsze – wtórował mu lider PSL.

– Koalicja Europejska to szansa na to, że zakończymy szaleńcze rządy PiS i przywrócimy należne miejsce Polski w UE. Każdy Polak ma prawo żyć w nowoczesnym i przedsiębiorczym państwie. Jeszcze będzie przepięknie, jeszcze będzie normalnie – mówiła Katarzyna Lubnauer.