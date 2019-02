Ile będą kosztować nowe obietnice PiS? Samo rozszerzenie 500+ to nawet 17 mld zł rocznie

Rozpoczynając kampanię wyborczą przed tegorocznymi wyborami do Parlamentu Europejskiego i krajowego, prezes Prawa i Sprawiedliwości Jarosław Kaczyński przedstawił w sobotę nowy program partii. Obejmuje on rozszerzenie programu Rodzina 500+ także dla pierwszego dziecka (od lipca br.), brak podatku dochodowego (PIT) dla pracowników do ukończenia 26 lat, „13-tkę” dla emerytów (1 100 zł – od 1 maja br.), obniżenie kosztów pracy oraz przywrócenie połączeń autobusowych pomiędzy małymi ośrodkami.

Premier Mateusz Morawiecki poinformował później, że koszt programu PiS wyniesie do 40 mld zł rocznie; zapowiedział także m.in. obniżenie najniższej stawki podatku PIT do 17 proc. z 18 proc..