Szydło skrytykowała PSL za wejście do Koalicji Europejskiej. Ostra odpowiedź rzecznika partii

Była premier Beata Szydło we wtorek wieczorem była gościem TVP Info. Polityk pytana była o dołączenie Polskiego Stronnictwa Ludowego do Koalicji Europejskiej. Szydło oceniła, że „dla wielu działaczy i ludzi wspierających do tej pory PSL” jest to „duży szok” , że ugrupowanie to dołącza do tak „egzotycznej koalicji” .

Była premier tłumaczyła, że w Koalicji Europejskiej z jednej strony są „byli sekretarze PZPR” , a z drugiej „politycy, którzy mają bardzo liberalne podejście do wielu spraw życia codziennego” . Oceniła, że „dla wielu ludzi mieszkających w środowisku wiejskim, a więc naturalnego elektoratu PSL, te sprawy są po prostu bardzo ważne” . – To pokazuje determinację i chęć za wszelką cenę uratowania liderów PSL, a szczególnie szefa PSL, któremu wydaje się, że udział w tej koalicji pozwoli mu na przetrwanie – stwierdziła.

Do słów Beaty Szydło na Twitterze odniósł się rzecznik Polskiego Stronnictwa Ludowego Jakub Stefaniak. „Powiedziała chciwa osoba bez kompetencji, która jako pierwsza w historii sama sobie przyznała nagrodę będąc premierem... a teraz przebiera nóżkami żeby doić w Euro..”. – napisał.

