Szydło: 1100 złotych otrzymają także renciści

„Trzynastka” jest jednym z pięciu elementów tzw. piątki Kaczyńskiego – propozycji programowych Prawa i Sprawiedliwości, które zostały przedstawione w weekend podczas konwencji partii. Świadczenie w wysokości 1100 złotych ma być przyznane jednorazowo w maju. We wtorek rzeczniczka rządu Joanna Kopcińska mówiła, że propozycje przedstawione w weekend, zostaną zrealizowane do końca lata. Program partii, oprócz „trzynastki” obejmuje również: rozszerzenie programu Rodzina 500+ także dla pierwszego dziecka (od lipca br.), brak podatku dochodowego (PIT) dla pracowników do ukończenia 26 lat, obniżenie kosztów pracy oraz przywrócenie połączeń autobusowych pomiędzy małymi ośrodkami.

Wicepremier zaznaczyła na antenie radiowej „Jedynki” , że program zakładający świadczenie w wysokości 1100 złotych dla emerytów i rencistów, jest wsparciem dla seniorów. Podkreśliła, że podobnego wsparcia potrzebuje też wiele innych grup społecznych i zapewniła, że rząd będzie konsekwentnie zaspokajał te potrzeby.

