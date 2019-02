Skandaliczne słowa przypisane prezydentowi. Krystyna Janda udostępnia fake newsa

„Andrzej Duda: Emigranci to zdrajcy polskiego narodu. Nie ma dla nich miejsca w naszym kraju”. – taki cytat zilustrowany zdjęciem prezydenta z zaciętą miną opublikowany został na grupie „Wyszło Szydło z Worka” skupiającej przeciwników obecnego rządu. Rzekome słowa głowy państwa opatrzono nagłówkiem: „Andrzej Duda ma rację Polscy emigranci nie zasługują na polskie obywatelstwo?" (pisownia oryginalna – red.). Post udostępniła na swoim profilu aktorka Krystyna Janda.

Gdyby pokusiła się jednak o chwilę weryfikacji, łatwo odkryłaby, że cytat został zmyślony, a Andrzej Duda nigdy nie wypowiedział podobnych słów. Wiadomo o tym od czerwca 2015 roku, kiedy to fejk pojawił się po raz pierwszy. Wówczas sfabrykowany link do portalu biznes.onet.pl z takim nagłówkiem udostępniony został na fan page'u „Nie lubię PiS-u” . 30 czerwca 2015 roku portal Wirtualnemedia.pl opublikował oświadczenie Moniki Lech, ówczesnego digital publishing directora Grupy Onet-RASP, w którym podkreśla, że redakcja Onetu nie ma nic wspólnego ze spreparowanym tytułem „Andrzej Duda: Emigranci to zdrajcy narodu” i stanowczo się od niego odcina.

Lech wyjaśniała, że link prowadził do zupełnie innego materiału – omówienia depeszy PAP. - Redakcyjny - czyli oryginalny - tytuł tej publikacji, widoczny przez cały czas w adresie źródłowym artykułu, brzmi: „Andrzej Duda: projekt wieku emerytalnego w sierpniu” – wskazała w informacji przekazanej portalowi Wirtualnemedia.pl.

Czytaj także:

Krystyna Janda o TVP: Od trzech lat nie oglądam, to telewizja propagandowa