Ryszard Petru prowadzi negocjacje z PO. Czego dotyczą?

– Cały czas rozmawiamy m.in. z Platformą w kontekście list wyborczych i jestem przekonany, że w najbliższym czasie będziemy mogli ogłosić formalny akces do Koalicji Europejskiej – mówił Ryszard Petru. Lider partii Teraz! stwierdził, że mowa o samych konkretach. – Miejsca na listach i nazwiska osób, które startują, i formuła działania, żeby wszystko można było zgrać – wyjaśnił. Jak mówił, liczy na wypracowanie porozumienia „nie tylko w kwestiach europejskich” , ale też w kampanii parlamentarnej.

Ryszard Petru poinformował, że jego partia Teraz! dołączy do Koalicji Europejskiej w poniedziałek 18 lutego, zamieszczając stosowne oświadczenie na Twitterze. Wyjaśnił, że wybory do Parlamentu Europejskiego będą bardzo ważne i „powinny pokazać siłę całej opozycji w kontrze do łamania Konstytucji i forsowanego przez polityków PiS «Polexitu» „. „Nie zgadzamy się na to, aby Polska tkwiła na peryferiach Unii Europejskiej i pozostała na stałe w grupie państw drugiej prędkości” – dodał.