Co postuluje Nowoczesna w uchwale programowej na wybory do PE?

Na początku uchwały Nowoczesna pisze, że „w maju staniemy przed kluczowym wyborem, czy odnowimy Unię Europejską tak, aby zapewnić rozwój wolności jednostki, dobrobytu i stabilności, czy też powrócimy do czasów nacjonalizmu i narastającego autorytaryzmu” . Rada oceniła, że „UE powinna przejąć przywództwo” , a do tego potrzebny jest „zdecydowany głos odważnych liderów i posłów do Parlamentu Europejskiego, którzy widzą dalej niż najbliższe 5 lat” . „Nasze gospodarki powinny stać się bardziej konkurencyjne, nasze instytucje – bardziej skuteczne, nasze zarządzanie migracjami – bardziej spójne, nasza zdolność do reagowania na scenie światowej – silniejsza, nasza wspólna odpowiedź na zmiany klimatu i przestępczość transgraniczną – skuteczniejsza” – czytamy.

Wolny handel

Rada podkreśla, że UE powinna „promować wolny handel i tworzyć obowiązujące w nim standardy globalne” . „Wolny handel z perspektywy europejskiej ma być uczciwy i zrównoważony, chroniący ludzką godność i humanitarne warunki pracy” – zaznaczono. Nowoczesna tłumaczy, że udział Polski w podejmowaniu wszystkich decyzji zależeć będzie od przyjęcia wspólnej waluty. „Uważamy, że powinno nastąpić to w możliwie szybkim terminie, pozwalającym dobrze przygotować polską gospodarkę, czyli do 2024 roku” – czytamy.

Małe i średnie przedsiębiorstwa

Dalej opisano kwestię małych i średnich przedsiębiorstw w Europie. „Aby je dalej wspomagać, będziemy ułatwiać tworzenie miejsc pracy, w szczególności dla młodych, poprzez łatwiejszy dostęp do funduszy wspólnotowych dla nowych, innowacyjnych firm w Europie, wspomagając transfer wiedzy i technologii z ośrodków badawczych. Unia Europejska powinna jako pierwsza stworzyć ramy prawne dla nowych technologii takich jak blockchain, sztuczna inteligencja i innych, które mogą wspomóc zarówno gospodarkę, jak i życie publiczne”. – podano.

PKB i równość płci

„Osiągnięcie celu 3 proc. PKB Unii na badania i rozwój do roku 2020 oraz uproszczenie postępowań grantowych to klucz do zwiększenia naszej konkurencyjności i produktywności” – czytamy. W uchwale podano, że Nowoczesna jest zdeterminowana, by promować równość płci i wzmocnić pozycję kobiet. „Chcemy promować pełne włączenie kobiet w rynek pracy oraz zwiększyć zatrudnienie osób starszych i osób z niepełnosprawnościami. Musimy promować równość i ochronę mniejszości, w tym społeczności LGBT+” – podkreślono.

Środowisko

W uchwale wspomniano też o walce ze smogiem i pracy na rzecz ochrony środowiska. „Komisja Europejska winna prowadzić działania w celu stworzenia międzynarodowego odpowiednika Porozumienia Paryskiego na rzecz bioróżnorodności oraz ustalić wartość gospodarczą dla kapitału naturalnego i usług ekosystemowych” – pisze Nowoczesna. Akapit poświęcono też zmianom klimatycznym. „Efektywna, szanująca zasoby gospodarka obiegowa ma wielki potencjał tworzenia miejsc pracy, wzrostu gospodarczego i konkurencyjności. Czas odejść od kosztownego przywiązania do energetyki opartej na węglu” – czytamy.

„Bierzemy odpowiedzialność za przyszłość całej Europy”