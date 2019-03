„Nauczyciele nie mają obowiązku życia w celibacie”. Burza po słowach Szczerskiego

Konwencja PiS przyniosła nowe zapowiedzi partii na nadchodzące wybory. Wśród najważniejszych postulatów przedstawionych przez Jarosława Kaczyńskiego, znalazła się zmiana w programie 500+, a także wsparcie dla emerytów czy zniesienie PIT-u do 26. roku życia. Pod koniec lutego na antenie RMF FM Sławomir Broniarz podkreślał, że przedstawiciele PiS nie wspomnieli o nauczycielach. – Tylko zdecydowany strajk w czasie egzaminów może spowodować, że rząd zacznie z nami rozmawiać i traktować poważnie edukację – ocenił.

O kwestii nauczycieli w sobotę w radiowej „Trójce” mówił Krzysztof Szczerski. – Jakakolwiek forma protestu w trakcie kampanii, a to będzie w trakcie kampanii, zostanie natychmiast upolityczniona. Nawet jeśli związki zawodowe by chciały zrobić z tego protest wyłącznie społeczny, on będzie protestem politycznym – stwierdził. – Nauczyciele nie mają obowiązku życia w celibacie. W związku z powyższym także te transfery, które są dzisiaj dokonywane, np. dla rodzin polskich – 500 plus – to też dotyczy nauczycieli. PiS daje pieniądze nauczycielom, bo daje wszystkim Polakom – podkreślił.

Słowa Szczerskiego wywołały lawinę komentarzy w sieci.