Kopacz o starcie do PE: Sądzę, że jakieś miejsce się znajdzie

Była premier poinformowała, że właśnie po 10 marca struktury partii wyłaniały będą i zgłaszały kandydatów do PE. – Potem zarząd krajowy zdecyduje, kto z tych osób znajdzie się na listach i w jakiej kolejności – doprecyzowała.

– Jestem posłem tu, z Warszawy. Jestem też osobą, która ma tu swoje biuro, tu rozmawia z warszawiakami. W życiu prywatnym, jak i w polityce zawsze staram się być lojalna, bo to się opłaca, więc chcę być lojalna w stosunku do moich wyborców sprzed 3 lat – zaznaczyła Ewa Kopacz. Przyznała przy tym jednak, że rozmawiała z przewodniczącym i jeżeli „jej argumenty będą brane pod uwagę” , to „jakieś miejsce się znajdzie” . – Jak nie drugie to trzecie, jak nie trzecie to ostatnie – dodała.

