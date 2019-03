Broniarz o słowach Szczerskiego: Obraził nie tylko nauczycieli, ale miliony polskich rodzin

– Powiem szczerze, że to była niegrzeczna, żeby nie powiedzieć dosadnie, wypowiedź, a przede wszystkim obraźliwa. Nie tylko dla nas, ale dla milionów polskich rodzin, które mają dzieci, nie dlatego, że ktoś im deklarował, że będą miały 500 plus – ocenił Sławomir Broniarz, prezes Związku Nauczycielstwa Polskiego. Odniósł się w ten sposób do wypowiedzi ministra Krzysztofa Szczerskiego na temat planowanego generalnego strajku nauczycieli.

– Wydaje się, że słowo przepraszam z ust pana ministra Szczerskiego jest jak najbardziej uzasadnione. Nie tylko dla nauczycieli, bo wszak nie jesteśmy jedynymi beneficjentami tego 500 plus ale dla wszystkich polskich rodzin – dodał.

Podczas dyskusji w radiowej Trójce Szczerski powiedział między innymi, że „nauczyciele nie mają obowiązku życia w celibacie, w związku z powyższym także transfery, które są dzisiaj dokonywane dla polskich rodzin, na przykład 500 plus, też dotyczą nauczycieli”.

PiS hojne, ale nie dla nauczycieli

Konwencja PiS przyniosła nowe zapowiedzi partii na nadchodzące wybory. Wśród najważniejszych postulatów przedstawionych przez Jarosława Kaczyńskiego, znalazła się zmiana w programie 500+, a także wsparcie dla emerytów czy zniesienie PIT-u do 26. roku życia. Pod koniec lutego na antenie RMF FM Sławomir Broniarz podkreślał, że przedstawiciele PiS nie wspomnieli o nauczycielach. – Tylko zdecydowany strajk w czasie egzaminów może spowodować, że rząd zacznie z nami rozmawiać i traktować poważnie edukację – ocenił.