Artykuł Emmanuela Macrona w 28 dziennikach w UE. Prezydent Francji wzywa do „renesansu”

W Polsce kolumny prezydentowi Francji użyczyła „Rzeczpospolita”. Tekst ukazał się także m.in. w brytyjskim „Guardianie” , niemieckim „Die Welt” i hiszpańskim „El Pais” . Emmanuel Macron kreśli w nim wizję zagrożonego Starego Kontynentu, wzywa do przebudzenia i głosowania w majowych wyborach. Szereg propozycji prezydenta dotyczy z jednej strony głębokiej reformy Unii Europejskiej tak, by sprostała globalnym wyzwaniom, a z drugiej zmierza do ochrony i obrony obywateli bloku.

„Nigdy od czasów II wojny światowej Europa nie była tak bardzo potrzebna. A jednocześnie Europa nigdy nie była tak bardzo zagrożona” – pisze Macron. Jako symbol kryzysu, w którym znalazła się UE, przedstawia brexit. Jako winnych doprowadzenia do rozłamu w UE przedstawia nacjonalistów. „Nacjonalistyczne zamknięcie nie proponuje niczego; to odrzucenie bez projektu. I ta pułapka zagraża całej Europie: ci, którzy wykorzystują gniew, wspierani przez fałszywe informacje, obiecują wszystko i nic” – ostrzega prezydent Francji.

Macron przedstawia Unię jako historyczny sukces – „pojednanie zdewastowanego kontynentu w bezprecedensowym projekcie pokoju, dobrobytu i wolności” . Wśród dokonań wymienia m.in. wprowadzenie euro, rozwój infrastruktury, dostęp do szybkiego internetu. „Ta walka jest codziennym zaangażowaniem, ponieważ ani Europa, ani pokój nigdy nie są zdobyte raz na zawsze” – przestrzega Macron, przedstawiając zachowanie status quo jako niebezpieczną pułapkę.

Prezydent Francji twierdzi, że Europa powinna być nie tylko „rynkiem” , ale też projektem. Zdaniem Macrona wymaga on obecnie zmian, dostosowania do rozwijającego się świata. „Jest to czas europejskiego odrodzenia. Dlatego też, odporny na pokusy zamknięcia się w sobie i pokusy podziałów, proponuję wspólną budowę tego odrodzenia wokół trzech ambicji: wolność, opieka i postęp” – postuluje prezydent Francji.

„Renesans” Macrona

Emmanuel Macron postuluje m.in. utworzenie Europejskiej Agencji Ochrony Demokracji. Instytucja miałaby zapewnić każdemu państwu członkowskiemu narzędzia do ochrony procesu wyborczego przed cyberprzestępczością i wypływami obcych mocarstw. „Musimy usunąć z internetu, zgodnie z przepisami europejskimi, wszelkie przejawy mowy nienawiści i przemocy, ponieważ poszanowanie jednostki jest podstawą naszej cywilizacji godności” – przekonuje Macron.

Kolejnym postulatem prezydenta jest odnowienie strefy Schengen. Chodzi nie tylko o ścisłe kontrolę granic, ale też prowadzenie jednolitej polityki azylowej „z jednakowymi zasadami przyjmowania i odmowy” . Marcon chce postawić także na obronność. W ramach nowej polityki w tym zakresie powinien zostać jego zdaniem przygotowany traktat obronny w porozumieniu z NATO i europejskimi sojusznikami. Jednym z jego pryncypiów byłaby kluzula wzajemnej obrony.

Prezydent Francji idzie jeszcze dalej, wzywając do ustanowienia jednolitych wynagrodzeń dla pracowników migrujących do innych krajów, a podejmujących pracę w tym samym miejscu i europejskiego wynagrodzenia minimalnego ustalanego co roku, dostosowanego do każdego kraju. Macron podkreśla także wagę ekologii, konieczność regulacji działalności cyfrowych gigantów czy finansowanie innowacji. Prezydent Francji chce zawrzeć z Afryką „pakt przyszłości” .

„Wydostańmy się z tej pułapki”

„Wolność, ochrona, postęp. Na tych filarach musimy budować odrodzenie europejskie. Nie możemy pozwolić nacjonalistom, niemającym rozwiązania, wykorzystywać gniew narodów. Nie możemy być lunatykami w osłabionej Europie. Nie możemy poddawać się rutynie i czczym zaklęciom. Humanizm europejski to wymóg działania. I wszędzie obywatele proszą o uczestniczenie w przemiana” – diagnozuje Macron. Prezydent przestrzega, że impas brexitu jest lekcją dla wszystkich. „Wydostańmy się z tej pułapki, nadajmy sens nadchodzącym wyborom i naszemu projektowi. Do was należy decyzja, czy Europa, wartości postępu, które niesie ona ze sobą, powinny być czymś więcej niż nawiasem w historii. Proponuję ten wybór, abyśmy razem utorowali drogę dla odrodzenia europejskiego” – pisze Marcon.

