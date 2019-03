Premier Morawiecki o rekonstrukcji rządu: Harmonogram w ciągu tygodnia, dwóch

Odnosząc się do kwestii 500 złotych na pierwsze dziecko Mateusz Morawiecki zaznaczył, że przygotowywana jest cała ścieżka legislacyjna, „żeby rodzice jadący na wakacje mieli zastrzyk finansowy” . Pytany z kolei o zerowy PiT tłumaczył, że dotyczy to mechanizmu zarabiania na umowę o pracę lub umowę-zlecenie. – Jeżeli młody człowiek zarabia bardzo dużo, to dla niego zapewne ministerstwo finansów przygotuje jakiś pułap. Ale powiedzmy sobie szczerze, ilu młodych ludzi do 26 roku życia zarabia 7 tys. zł na rękę, naprawdę niewiele – dodał. Z kolei obniżka PIT z 18 do 17 procent według Morawieckiego nastąpi „od września, najpóźniej od 1 października” .

Premier pytany był też o plany rekonstrukcji rządu w kontekście tego, że w wyborach do Parlamentu Europejskiego startować będą niektórzy z ministrów. – Kwestie personalne nie zostały przesądzone – poinformował Morawiecki. – Będziemy na pewno rozmawiać o nich na kierownictwie politycznym – zaznaczył. Dopytywany, kiedy będzie rekonstrukcja rządu, szef rządu powiedział: „Decyzje jeszcze ostatecznie nie zapadły, ale na pewno wkrótce – w ciągu tygodnia, dwóch, będziemy mogli przedstawić ten harmonogram również”.