„Humory dopisują”. Kukiz'15 usuwa zdjęcie z Ukrainy z politykiem PiS

Okazuje się, że zdjęcie Ryszarda Terleckiego z wyprawy w rejony Ukrainy kontrolowane przez separatystów nie było jedynym, które powstało podczas wyjazdu parlamentarzystów. W komentarzu do wpisu Tomasza Jaskóły (posła K'15 – red.) na ten temat administratorzy profilu Kukiz'15 zamieścili jeszcze inną fotografię, której bohaterem – obok Terleckiego – jest Tomasz Rzymkowski z tego ugrupowania. Fotografia opatrzona podpisem „humory dopisują:)” szybko zniknęła z Twittera.

Zdjęcie zauważył jednak m.in. Lech Wałęsa, który zamieścił je u siebie na Twitterze z komentarzem: „Z papierosem i drugą ręka w kieszeni. Jest moc. To nie to co „szmaciarstwo”” .

Fotografia nie umknęła także uwadze komentujących. Zdjęcie zadowolonych parlamentarzystów wykonane w strefie działań wojennych wywołało krytyczne komentarze. „Nie no boki zrywać. Brakuje jeszcze Kempy która pomaga na miejscu. Żenada” – napisała jedna z komentujących osób. „Na »walczącej z Rosją« Ukrainie chyba też mają ubaw” – wtórował kolejny internauta. „Ogarnijcie się, to jest wycieczka klasowa? Urlop?” – to kolejny wpis. Czy właśnie tego typu uwagi skłoniły administratorów do zlikwidowania wpisu?

Terlecki i memy

Niezależnie do działalności w mediach społecznościowych polityków Kukiz'15, swoim życiem żyje zdjęcie Ryszarda Terleckiego. W sieci pojawiła się już seria przeróbek fotografii wicemarszałka Sejmu.

