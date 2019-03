Beata Szydło o starcie do Parlamentu Europejskiego: To nie jest ucieczka

Wicepremier ma być „jedynką” z list Zjednoczonej Prawicy w wyborach do PE z okręgu małopolsko-świętokrzyskiego. Beata Szydło tłumaczyła, że jej start do Parlamentu Europejskiego „nie jest ewakuacją” . – To nie są żadne odejścia na polityczną emeryturę. Będę chciała cały czas uczestniczyć w polskich sprawach – stwierdziła.

Szydło przyznała, że jest to „najbardziej zażarta” kampania wyborcza. – Stawka jest bardzo wysoka, jest bardzo ważna z punktu widzenia naszych polskich spraw – podkreśliła. – Ja chcę w swojej kampanii wyborczej, żebyśmy pokazali Polakom jak wiele zależy naszych codziennych spraw, naszych polskich spraw od tego, co się dzieje w Brukseli, a w kolejnych latach będzie zależało jeszcze więcej – tłumaczyła.