Krystyna Pawłowicz reaguje na słowa prezesa PiS. „No to WOJNA!”

– Trzeba walczyć. Trzeba gryźć trawę. Trzeba zwyciężać – mówił w sobotę w podrzeszowskiej Jasionce prezes PiS odnosząc się do wyborów do Parlamentu Europejskiego, które odbędą się w maju. – Dwa tygodnie temu na konwencji w Warszawie mówiłem że te wybory – wybory w dwóch turach – do PE i parlamentu polskiego to w gruncie rzeczy jedne wybory, a stawką jest przyszłość Polaków i Polski – powiedział Jarosław Kaczyński. Polityk stwierdził, że jeżeli wygra opozycja, „będzie gorzej niż było”.

Na wezwanie prezesa do walki odpowiedziała Krystyna Pawłowicz. Posłanka PiS na Twitterze ogłosiła wojnę. O co chce walczyć polityk? Jak wyjaśniła, bój toczyć się będzie o polskie dzieci, rodziny, wieś i miasta, tożsamość i kulturę, a także ogólnie o Polskę i Europę. Według jej słów, zarówno kraj jak i kontynent „czekają na pomoc” . „Będziemy »gryźć trawę«, ale MUSIMY tę kulturową wojnę WYGRAĆ. Agendy Sorosa, lewackich patologii obyczajowych - PRECZ od POLSKI i UE” - zakończyła bojową odezwę posłanka.