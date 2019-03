Ryszard Terlecki z uznaniem o „swoich” memach. Który spodobał mu się najbardziej?

W minionym tygodniu prawdziwą furorę w polskim internecie robiła fotografia Ryszarda Terleckiego w kasku i kamizelce kuloodpornej, zrobiona na Ukrainie. Zdjęcie, mimo że szybko usunięte, stało się inspiracją dla wielu memów i powodem do krytyki polskiego polityka.

Portal wpolityce.pl postanowił poprosić wicemarszałka Terleckiego o komentarz. Ten przyznał, że nie zamierzał żartować z napiętej sytuacji za naszą wschodnią granicą, jednak cała sprawa została nieco rozdmuchana. – Rzeczywiście było nerwowo, ubrali nas w te hełmy. Chciałem też uwiecznić to dla siebie. Ale poszło jak poszło, szeroko – przyznał.

Poproszony o wybranie swojego ulubionego mema, odpowiedział bez wahania. – Najbardziej ten, na którym ja stoję z papierosem, a za mną widać eksplozje napalmu. Ogólnie było dużo pozytywnych reakcji na to zdjęcie. Nawet jak ktoś chciał mi dokuczyć, to mu się nie udawało – mówił Ryszard Terlecki.

Fotografia nie umknęła uwadze komentujących. Zdjęcie zadowolonych parlamentarzystów wykonane w strefie działań wojennych wywołało krytyczne komentarze. „Nie no boki zrywać. Brakuje jeszcze Kempy która pomaga na miejscu. Żenada” – napisała jedna z komentujących osób. „Na »walczącej z Rosją« Ukrainie chyba też mają ubaw” – wtórował kolejny internauta. „Ogarnijcie się, to jest wycieczka klasowa? Urlop?” – to kolejny wpis. Czy właśnie tego typu uwagi skłoniły administratorów do zlikwidowania wpisu?

Fotografię skomentowała także koleżanka Terleckiego z PiS, Krystyna Pawłowicz. „Faceci bywają na cudzych frontach, bez broni i palą papieroski... Kobiety zaś bronią własnej Ojczyzny, odpowiednio wyposażone. Papierosków nie palą” – zwróciła uwagę koledze posłanka Krystyna Pawłowicz, dołączając swoje zdjęcie w mundurze.

