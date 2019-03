Kopcińska: Trzaskowski chce przeprowadzić eksperyment na dzieciach

Odnosząc się do krytyki deklaracji LGBT+ podpisanej przez prezydenta Warszawy Rafała Trzaskowskiego, była premier Ewa Kopacz apelowała na konwencji w Jesionce do Jarosława Kaczyńskiego, aby nie „używał dzieci jako tarczy” . Do słów tych na antenie Polsat News odniosła się rzeczniczka rządu. – Jako matka, lekarz z wykształcenia i polityk odpowiem, że dzieci powinny być pod opieką nas dorosłych. Naszym zadaniem jest ochrona dzieci i ochrona polskiej rodziny i my to czynimy – podkreśliła Joanna Kopcińska.

Rzeczniczka rządu podkreśliła, że „nie można grać dziećmi” i „wykorzystywać dzieci do jakichkolwiek sporów politycznych czy ideologicznych” . – Każdy rozsądny polityk nie odniósłby się do propozycji prezydenta Rafała Trzaskowskiego inaczej, niż to ujął prezes Jarosław Kaczyński. Nie można ideologią wychowywać. Wychowywać mają przede wszystkim rodzice. Potem szkoła, nauczyciele, to od nich zależy jakie będą przyszłe pokolenia – dodała.