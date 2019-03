Mazurek i Szydło zaprezentowały nowy spot PiS. „Pogarda czy polityka prospołeczna?”

Beata Mazurek podkreślała, że „rząd PiS od początku objęcia władzy wspiera polskich obywateli” . Rzeczniczka rządu przypomniała, że dwa tygodnie temu na konwencji PiS przedstawione zostały nowe propozycje, tzw. piątka Kaczyńskiego. – Te propozycje spotkały się również z krytyką naszych politycznych oponentów, polityków. Zarzucono nam i zarzucają korupcję, rozdawnictwo. Jedni mówią, że nasze propozycje poprą, inni że nie – tłumaczyła. – Zobaczmy teraz jak komentują to przedstawiciele właśnie opozycji, nie tylko nasze propozycje, ale w zasadzie to wszystko, z czym wychodzimy do Polaków od początku naszych rządów – zapowiedziała spot Mazurek.

– Pieniędzy nie ma i nie będzie – słyszeliśmy przez cały okres rządów Platformy i PSL. Ilekroć pojawiały się propozycje składane przez PiS, wprowadzania programów społecznych, ilekroć pytaliśmy w Sejmie ówczesny rząd o to, co zrobi żeby wreszcie zlikwidować biedę wśród dzieci, pomóc emerytom, żeby wspierać tych, którzy są w najtrudniejszej sytuacji, zawsze słyszeliśmy jedno: pieniędzy nie ma i nie będzie – stwierdziła Beata Szydło po zaprezentowaniu wideo.