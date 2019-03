Izba Gmin zadecydowała ws. twardego brexitu. Różnica zaledwie 4 głosów

Nadal nie wiadomo, w jaki sposób, kiedy i czy w ogóle Wielka Brytania opuści Unię Europejską. Choć datę „rozwodu” wyznaczono na 29 marca, brytyjscy politycy i unijni negocjatorzy wciąż nie mogą się zgodzić co do warunków. W środę Izba Gmin różnicą czterech głosów odrzuciła możliwość wyjścia z UE bez umowy. Dzień wcześniej posłowie nie zgodzili się jednak na propozycję porozumienia przedstawioną przez premier Theresę May.

Jak wyjaśnia BBC, decyzje Izby Gmin oznaczają, że w czwartek odbędzie się kolejne głosowanie, w trakcie którego posłowie podejmą decyzję ws. opóźnienia brexitu. Jeśli taka propozycja przejdzie, a negocjatorzy z Unii Europejskiej na nią przystaną - moment wyjścia Wielkiej Brytanii z Unii Europejskiej zostanie odłożony na później.