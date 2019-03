Gruba wpadka węgierskiego rządu. Bohater memów twarzą kampanii billboardowej

Nawet nie chcemy sobie wyobrażać co by to było, gdyby któraś z polskich partii nieświadomie wykorzystała popularne stockowe zdjęcia do promowania poważnych postulatów. Na szczęście tym razem to nie u nas. To z Węgier śmieją się dziś internauci z całego świata.

Rząd Viktora Orbana wprowadził ulgi podatkowe dla matek mających kilkoro dzieci. To cenna inicjatywa, dlatego politycy postanowili pochwalić się swoim posunięciem i o rozwiązaniu informują rodaków w ramach kampanii billboardowej. Problem w tym, że na plakatach nie pojawia się węgierska rodzina, a statyści wzięci z bazy zdjęć. Żeby tylko statyści. Na plakaty trafiły postacie rozpoznawalne na całym świecie. To bohaterowie mema, znanego powszechnie pod nazwą „distracted boyfriend”, który według portalu Know Your Meme narodził się na początku 2015 roku. Inspiracją stała się seria zdjęć „nielojalnego mężczyzny, który na spacerze ze swoją dziewczyną ogląda się za inną”. Każdy, kto regularnie zagląda do internetu, musiał choć raz spotkać się z tym memem w takiej lub innej formie. Garść przykładów zebraliśmy w naszej galerii, zamieszczonej na górze tekstu. Wielokrotnie z różnych jego wariacji korzystaliśmy też przy okazji głośnych wydarzeń sportowych, afer czy po prostu śmiesznych wpadek. Nie pomyślelibyśmy jednak, że jego bohaterowie mogą trafić na billboardy w całych Węgrzech. Życie czasem samo pisze memy. Czytaj także:

Nowe i stare memy z rozkojarzonym chłopakiem po wpadce węgierskiego rządu Galeria: