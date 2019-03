Jarosław Kaczyński znów przyniósł do Sejmu niezwykłą lekturę. Czyta o...trzeźwości

Jarosław Kaczyński po raz kolejny dał się sfotografować w Sejmie z niezwykłą książką. Oczywiście każde tego typu zachowanie prezesa PiS wywołuje ogromne zainteresowanie. Tym razem jednak wszystkich zaskoczyła tematyka lektury wpływowego polityka. W piątek 15 marca na 78. posiedzeniu Sejmu Kaczyński czytał bowiem „Narodowy Program Trzeźwości”.

To nie pierwszy raz, gdy Kaczyński został przyłapany w Sejmie z książką w ręku. Wcześniej sfotografowano go z książką „Wylecz się sam. Megadawki witamin” autorstwa dr Andrewa W. Saula. Miał być to prezent od marszałka seniora Kornela Morawieckiego. Widziano też, jak podczas ważnych głosowań w sprawach ustaw o SN, KRS, zmianach ordynacji wyborczej czy handu w niedziele zaczytywał się w „Atlasie kotów”. Po zakończeniu lektury przekazał ją na licytację. Uzyskane 25 tys. złotych przekazał na fundacje opiekujące się zwierzętami.

Narodowy Program Trzeźwości

„Zmniejszenie spożycia alkoholu, skali upijania się i akceptacji dla upijania się oraz podniesienie wieku inicjacji alkoholowej to główne cele ogłoszonego 13 lutego Narodowego Programu Trzeźwości. Ma on być realizowany m.in. poprzez kampanie społeczne i edukacyjne oraz zaangażowanie instytucji kościelnych, państwowych i samorządowych. Narodowy Program Trzeźwości został zaprezentowany w Sekretariacie Konferencji Episkopatu Polski w Warszawie w piątek, 16 lutego” – mogliśmy przeczytać w komunikacie wydanym przez Konferencję Episkopatu Polski.

Czytaj także:

Konwencja regionalna PiS. Kaczyński: Trzeba gryźć trawę. Trzeba zwyciężać