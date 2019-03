Premier Morawiecki: Bruce Lee nie dałby rady polskiemu chłopu

Premier podczas swojego przemówienia mówił, że spędził mnóstwo czasu w dzieciństwie i młodości na wsi. – Począwszy od takich czynności, jak dojenie krów, również i sianokosy, łącznie z tym, że nawet w takich uboższych gospodarstwach miałem posługiwać się cepem, później wszedł taki film „Wejście Smoka” w związku z tym wiedziałem, że Bruce Lee nie dałby rady polskiemu chłopu – stwierdził. Jak mówił, „lubi patrzeć na zwycięskie drużyny” . – Nasza wspaniała drużyna polskich sołtysów też (…) będzie spełniać marzenia, będzie walczyć o Polskę naszych marzeń, razem z nami, razem ze wszystkimi ludźmi dobrej woli – dodał.

Morawiecki podziękował sołtysom i stwierdził, że funkcja ta to „ciężki kawałek chleba” oraz „trzeba siły i wytrwałości” . Dodał, że w Polsce „przepiękna jest różnorodność” . – To, że wszyscy z różnych stron składamy się na jedną naszą wspaniałą ojczyznę, na Rzeczpospolitą Polską, że dbamy o to – coraz lepiej, coraz sprawniej – żeby ona była bardziej silna, dostatnia, ale też dbająca o swoje tradycje, o swoje korzenie, tak jak dbają o te tradycje nasze wspaniałe panie z kół gospodyń wiejskich i nasi sołtysi – podkreślił.