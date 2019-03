Wałęsa odpowiada Kaczyńskiemu: Nie będzie mówił Polakom co „wara” a co nie „wara”

Jarosław Kaczyński w sobotę 16 marca podczas konwencji Prawa i Sprawiedliwości w Katowicach nawiązał do piątkowego wywiadu Pawła Rabieja, udzielonego „Dziennikowi Gazecie Prawnej” . Wiceprezydent Warszawy mówił m.in. o kwestii adopcji dzieci przez pary homoseksualne. – Siedem dni temu dziękowałem za szczerość, dzisiaj muszę znów podziękować za szczerość panu wiceprezydentowi Warszawy, który po prostu postawił sprawę jasno: nie chodzi o żadną tolerancję, chodzi o afirmację. O afirmację związków jednopłciowych, o małżeństwa tych związków, chodzi o to żeby miały prawo do tego, aby adoptować dzieci – mówił Kaczyński. – My chcemy jasno powiedzieć: tu mówimy nie, a już w szczególności jeżeli chodzi o dzieci. Wara od naszych dzieci – stwierdził prezes Prawa i Sprawiedliwości.

Dzisiaj do wypowiedzi Kaczyńskiego odniósł się na Twitterze Lech Wałęsa. „Facet którego kiedyś na zbity pysk wyrzuciłem z pracy nie będzie mówił Polakom co »wara« a co nie »wara«. Może se tak do kota powiedzieć a nie do Obywateli Rzeczpospolitej Polskiej. WYGRAMY!” (pisownia oryginalna – red.) – napisał.