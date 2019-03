Paweł Graś na komisji ds. VAT: Proceder wyłudzania VAT istnieje do dzisiaj

Paweł Graś podkreślał, że nagrania jego rozmów były nielegalne, a wszystkie wygłaszane przez niego opinie miały prywatny charakter. Przewodniczący komisji śledczej Marcin Horała z PiS stwierdził, że na taśmach były rzecznik rządu wykazuje się „fachową wiedzą” na temat wyłudzeń VAT.

– Nie była to wiedza tajemna, proceder był znany co najmniej od wejścia Polski do UE. Wszystkie kolejne rządy usiłowały VAT uszczelnić i działać w taki sposób, by ta luka była jak najmniejsza. Podobnie było za rządów koalicji PO-PSL. Od samego początku, od 2008 r. ministerstwo robiło wszystko, aby ten proceder przynajmniej zminimalizować – odpowiadał Graś.

– A jak wiadomo, ten proceder istnieje do dzisiaj. Wiedza o tym, jak działa karuzela VAT-oska, była szeroko dostępna – kontynuował swoją myśl. – Skoro działania były podejmowane, musiały dotyczyć zjawiska, którym rząd w jakiś sposób się martwił i przejmował – dodawał.

