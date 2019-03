Rada Krajowa PO. Schetyna: W 2030 roku portfel Polaków dorówna włoskiemu i hiszpańskiemu

– Powołaliśmy Koalicję, bo chcemy być razem i nie damy się podzielić. To jest nowy polski patent na zwycięstwo – oświadczył Schetyna. – Koalicja Europejska to polski sposób na pokonanie autokratów, populistów i nacjonalistów – podkreślał. Zapewniał, iż politycy KE będą najlepiej walczyć o unijne dopłaty. Konkurentów z PiS, którzy jego zdaniem nie opanowali tej sztuki, nazwał „nieudacznikami”. Lider PO zapowiedział, że od 6 kwietnia partia będzie przedstawiać stopniowo szczegółowy plan na kolejne wybory. Zaznaczył jednak, że żaden plan nie powiedzie się, „jeśli Polska będzie, jak dziś, na marginesie Europy”.

– My mamy program „wyższa płaca”. Będą niższe podatki i składki ZUS, będą zachęty do aktywności zawodowej. Mogę zapewnić: w 2030 portfel Polaków dorówna włoskiemu i hiszpańskiemu – mówił. Przyznał też, że nie zamierza rezygnować z programu 500+. – W nowoczesnym państwie pomoc socjalna to rzecz niezbędna. Po raz kolejny z całą mocą gwarantuję: nic co przyznane nie będzie odebrane – oświadczył.

Grzegorz Schetyna stwierdził też, że za 10 lat w Polsce będzie czyste powietrze. – Obiecuję, że w roku 2030 węgiel przestanie być używany do ogrzewania mieszkań i domów – mówił. Z pozostałych obietnic warto wspomnieć o zadeklarowanym tysiącu złotych podwyżki dla nauczycieli oraz przywróceniu państwowego programu in vitro.

