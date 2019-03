Konwencja regionalna PiS. Kaczyński: Jeśli nie zwyciężymy w wyborach, Polska zacznie się cofać

Jarosław Kaczyński w swoim wystąpieniu podkreślał, że celem PiS jest „Polska sprawiedliwa”. Nawiązał przy tym do programu 500+, który jego zdaniem jest odpowiedzią na problem biedy w naszym kraju. Kolejnym krokiem w tym kierunku ma być „piątka PiS”. – Czy ta droga ma być kontynuowana? Żeby była kontynuowana to musimy umieć zwyciężać, w tych najbliższych majowych, europejskich wyborach, w tych jesiennych – parlamentarnych; w tych w 2020 r. – prezydenckich – wyliczał. – Musimy po prostu mieć możliwości, a tę możliwość daje władza, by dalej tą drogą iść – mówił.

– Jeśli tak się nie stanie, to Polska zacznie się cofać. Nasi przeciwnicy z całą pewnością, nawet gdyby chcieli, nie potrafiliby tej drogi kontynuować. Ale nie chcą, mówią, że nie chcą. Mówią, że mają zamiar to wszystko zmienić, że mają zamiar zniszczyć naszą politykę społeczną, że mają zamiar zniszczyć także polską demokrację – przekonywał prezes PiS. Zaapelował do działaczy partyjnych, by „nie dali się uśpić”. – Musimy walczyć o przekonania, o przeświadczenia, o duszę każdego Polaka. To jedyna droga do tych trzech zwycięstw, które są nam potrzebne po to, aby Polska mogła się dalej zmieniać; by była bardziej europejska (...) silniejsza, bardziej licząca się – mówił.

