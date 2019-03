330 tys. zł na gadżety dla Senatu. Wśród nich m.in. kijki do selfie, powerbanki czy kubki

Wśród gadżetów „na czasie” znalazły się oprócz kijków do selfie powerbanki w kształcie kamieni, kubki, długopisy, krawaty, a nawet peleryny przeciwdeszczowe w plastikowej kulce. Wszystkie przedmioty promujące Kancelarię Senatu mają mieć na sobie logo drugiej izby polskiego parlamentu.

Jak pisze „Rzeczpospolita” w sumie liczba zamawianych przedmiotów liczy niemal 40 pozycji. Kancelaria Senatu zdecydowała się też kupić m.in. opaski odblaskowe LED na nadgarstek, głośniki bezprzewodowe, adaptery, opaski mierzące przebyty dystans i spalone kalorie czy lokalizatory przedmiotów.

We wtorek o planowane zakupy pytany był marszałek Senatu Stanisław Karczewski na antenie RMF FM. – To są gadżety dla dzieci, które odwiedzają Senat, to są pamiątki dla delegacji zagranicznych, które przyjeżdżają – stwierdził. – Jesteśmy – jakby to powiedzieć – nowocześni. Chcemy, żeby te gadżety były interesujące, ciekawe, żeby przypominały wizytę w Senacie, ale wizytę również w Polsce – argumentował.

Czytaj także:

Brytyjski rząd odpowiedział na petycję podpisaną przez 5,8 mln obywateli. „Nie odwołamy brexitu”