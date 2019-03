Theresa May gotowa zrezygnować ze stanowiska. Premier postawiła warunek

Jak donosi „Financial Times” , Theresa May miała złożyć ofertę rezygnacji na spotkaniu z przedstawicielami torysów, aby przekonać ich do głosowania za porozumieniem. Premier Wielkiej Brytanii miała zapowiedzieć, że ustąpi za stanowiska, jeśli parlament poprze forsowaną przez nią umowę. May zapowiedziała tym samym, że nie weźmie udziału w przyszłych rozmowach z UE dotyczących porozumień handlowych po brexicie.

Agencja Bloomberg powołuje się na informacje od czterech przedstawicieli konserwatystów, którzy potwierdzili, że padła taka propozycja ze strony premier. Dziennikarz Sam Coates z „Timesa” opublikował fragmenty przemówienia premier adresowanego do przedstawicieli klubu parlamentarnego własnej partii, tzw. komitetu 1922. – Jestem gotowa opuścić to stanowisko wcześniej niż zamierzałam, by zrobić to, co jest właściwe dla tego kraju. Proszę wszystkich w tym pomieszczeniu, by poparli umowę, abyśmy mogli dopełnić naszego historycznego obowiązku – zrealizować wolę Brytyjczyków i opuścić Unię Europejską w płynny i uporządkowany sposób – powiedziała premier na spotkaniu z przedstawicielami Partii Konserwatywnej.

Osiem opcji

Tymczasem spiker Izby Gmin dopuścił do głosowania osiem różnych scenariuszów dotyczących „rozwodu” z UE bądź jego braku. Są one następujące:

Brexit bez umowy do 12 kwietnia - propozycja Johna Baron (Partia Konserwatywna)

Wspólny rynek 2.0 - UK pozostaje we wspólnym rynku i negocjuje tymczasowe warunki unii celnej (Nick Boles, Partia Konserwatywna)

EFTA/ETA - plan podobny do powyższego, ale odrzuca unię celną i zakłada, że irlandzki mechanizm zabezpieczający musi zostać zastąpiony alternatywnymi rozwiązaniami (George Eustice, Partia Konserwatywna)

Unia celna - negocjacje nt. stałej unii celnej z UE po brexicie (Ken Clarke, Partia Konserwatywna)

Alternatywny plan laburzystów - unia celna z UE i „ścisłe dostosowanie” do jednolitego rynku (Jeremy Corbyn, Partia Pracy)



do jednolitego rynku (Jeremy Corbyn, Partia Pracy) Odwołanie artykułu 50 - rezygnacja z brexitu. Posłowie zostaną poproszeni o zagłosowanie nad bezumownym wyjściem z UE i jeśli odrzucą tę opcję, art. 50 zostanie cofnięty (Joanna Cherry, Szkocka Partia Narodowa)

Organizacja referendum ratyfikacyjnego dla ostatecznej decyzji parlamentu ws. brexitu. Miałoby zostać przeprowadzone niezależnie od tego, jaka to będzie decyzja (Margaret Beckett, Partia Pracy)

Plan B Malthouse'a - próba wynegocjowania okresu przejściowego nawet w razie odrzucenia umowy wyjścia z UE.

Każda z tych opcji będzie przedmiotem dyskusji przez 26 minut. Głosowanie rozpocznie się około godz. 19 (20 w Polsce), a wyniki zostaną podane do wiadomości około godz. 21 (22 w Polsce).