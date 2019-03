„Co dalej? Getta ławkowe?” Biedroń odpowiada na słowa posłanki PiS

Elżbieta Kruk była gościem programu „Onet Opinie”. Andrzej Stankiewicz zapytał posłankę Prawa i Sprawiedliwości, czy Lubelszczyzna będzie pierwszym regionem wolnym od LGBT. – Myślę, że Polska będzie wolnym regionem od LGBT – odpowiedziała Elżbieta Kruk. – Chodzi o to, żeby nie było promocji (tej – red.) ideologii – dodała. Przypomnijmy – lubelscy radni PiS przygotowali stanowisko „Lublin miastem wolnym od ideologii LGBT”.

Posłanka PiS negatywnie oceniła podpisanie przez prezydenta Warszawy Rafała Trzaskowskiego deklaracji LGBT+. – Afirmacja (ideologii – red.), wprowadzenie do szkół, opieranie się na zasadach WHO to zagrożenia, których nie możemy lekceważyć – stwierdziła. – Działania, które zostały podjęte są niezgodne z prawem i konstytucją. Konstytucja promuje afirmowanie rodziny, a nie takiej ideologii – dodała. Elżbieta Kruk startuje do Parlamentu Europejskiego z pierwszego miejsca z listy PiS z Lublina.