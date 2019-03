Internauci są zachwyceni wspólnym zdjęciem Tuska i Schetyny. Co można z niego wyczytać?

Niewiele wiadomo o poruszonych podczas spotkania Schetyna-Tusk tematach. Doradca do spraw międzynarodowych, były ambasador RP w Kanadzie i były rzecznik MSZ Marcin Bosacki przekazał jedynie, że tematem rozmowy była „przyszłość Polski i Europy” . Sam Schetyna do zdjęcia na Twitterze dodał enigmatyczny opis: „A tymczasem w Brukseli.”.. .

Być może właśnie ze względu na to, że spotkanie jest owiane tajemnicą, internauci zaczęli analizować wrzucone przez Schetynę na Twittera zdjęcie. Zauważają, że szef Rady Europejskiej zachowuje postawę otwartą względem swojego rozmówcy, podczas gdy Schetyna jest wyraźnie spięty i ma skrzyżowane ręce, co w języku mowy ciała oznacza, że jest to defensywna lub negatywna postawa. Uwagę komentujących przykuły też naczynia, z których politycy piją wodę. Na stole przed Schetyną stoi mała szklanka, a przez Tuskiem duży, srebrny kubek. Jak można się było spodziewać, powstały już oczywiście pierwsze memy z tym związane.

