Kolejny sądny dzień dla brexitu. May wraca ze swoją umową do Izby Gmin

Według wstępnych założeń Wielka Brytania miała opuścić Unię Europejską 29 marca 2019 roku. Jednak termin ten został odroczony. Z ustaleń ubiegłotygodniowego szczytu Rady Europejskiej wynika, że do brexitu dojdzie do 22 maja wówczas, gdy Izba Gmin zatwierdzi wynegocjowaną umowę z Unią Europejską. Porozumienie było już odrzucane przez brytyjskich parlamentarzystów, a unijni przywódcy są gotowi i na taki obrót spraw. Gdy umowa nie zostanie przegłosowana do końca tego tygodnia, brexit nastąpi do 12 kwietnia. Wówczas Brytyjczycy będą musieli pożegnać się z UE bez umowy albo przedłużyć członkostwo do czasu wyjścia z impasu, m.in poprzez nową umowę.

Kolejne głosowanie

Dzisiaj w godzinach popołudniowych w Izbie Gmin odbędzie się kolejne głosowanie. Nie będzie dotyczyło ewentualnej ratyfikacji całego porozumienia ws. brexitu wypracowanego przez premier Theresę May, ale zatwierdzenia jej części. Zgodnie z założeniami w dzisiejszych obradach nie zostaną uwzględnione elementy dotyczące zapisów deklaracji politycznej o relacjach Wielkiej Brytanii ze Wspólnotą, po tym, gdy kraj opuści strukturę UE. Przedstawione zostaną za to warunki wyjścia Wielkiej Brytanii ze Wspólnoty.

May postawiła wszystko na jedną kartę

W środę premier Theresa May zapowiedziała, że jest gotowa złożyć rezygnację, jeśli przyjęte zostanie proponowane przez nią porozumienie z Unią Europejską dotyczące warunków brexitu. – Jestem gotowa opuścić to stanowisko wcześniej niż zamierzałam, by zrobić to, co jest właściwe dla tego kraju. Proszę wszystkich w tym pomieszczeniu, by poparli umowę, abyśmy mogli dopełnić naszego historycznego obowiązku – zrealizować wolę Brytyjczyków i opuścić Unię Europejską w płynny i uporządkowany sposób – powiedziała premier na spotkaniu z przedstawicielami klubu parlamentarnego Partii Konserwatywnej, tzw. komitetu 1922.

