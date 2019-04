Ochrona granic, zarządzanie migracją. Kraje UE zatwierdziły porozumienie ws. wzmocnienia Fronteksu

Jak podaje włoska agencja prasowa ANSA, w poniedziałek 1 kwietnia 2019 roku ambasadorowie państw członkowskich Unii Europejskiej zatwierdzili wypracowane porozumienie w sprawie wzmocnienia Fronteksu, Europejskiej Agencji Straży Granicznej i Przybrzeżnej (ang. European Border and Coast Guard Agency). Jest to niezależna agencja Unii Europejskiej utworzona na podstawie rozporządzenia Rady UE z 26 października 2004 roku. Wzmocnienie agencji zakłada, że do 2027 roku powstanie stały korpus Fronteksu, w którego skład będzie wchodziło 10 tysięcy funkcjonariuszy.

Dimitris Avramopoulos, europejski komisarz ds. migracji, powiedział, że „agencja będzie miała pełną zdolność operacyjną” i niezbędne kompetencje, aby skutecznie i kompleksowo wspierać państwa członkowskie poprzez „lepszą kontrolę granic zewnętrznych, walkę z nielegalną migracją, a także współpracę z państwami trzecimi”. Podkreślił, że silniejszy Frontex pomoże również przyczynić się do utrzymania strefy Schengen.

Czytaj także:

PSL chce wpisać członkostwo w UE do konstytucji. Zaproponowano też 7-godzinny dzień pracy